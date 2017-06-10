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У зоні АТО керівника міграційної служби викрили на махінаціях з паспортами

Субота, 10 червня 2017, 14:57

У Костянтинівці (Донецька обл.) керівника одного із структурних підрозділів міграційної служби Донеччини викрито на незаконному переоформленні паспортів, у тому числі мешканцям тимчасово окупованих територій.

Про це 10 червня повідомили у Службі безпеки України.

Встановлено, що посадовець вклеював у паспорти фото без присутності власника, "послуга" коштувала 500 гривень за кожний документ.

"Паспорти чиновнику привозив посередник, який збирав їх у зацікавлених осіб. Оперативники спецслужби затримали начальника підрозділу згідно зі ст. 208 КПК у власному автомобілі під час отримання від посередника 5 тисяч гривень", - зазначили в СБУ. 

Серед десяти паспортів, вилучених у зловмисника, три належали громадянам з тимчасово контрольованих бойовиками територій.

 
 
Фото - прес-центр СБУ

"СБУ перевіряє інформацію щодо оформлення документів на замовлення учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК", - йдеться у повідомленні. 

Теми: АТОДонбаспаспорт
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