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Дорожня поліція починає роботу з понеділка – Князєв

Субота, 10 червня 2017, 18:41
Дорожня поліція починає роботу з понеділка – Князєв

Перші екіпажі дорожньої поліції вийдуть на патрулювання вже 12 червня.

Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв у суботу, повідомляє прес-служба НПУ.

За його словами, 30 нарядів забезпечуватимуть порядок на 10 основних автомагістралях України та нестимуть службу на сучасних автомобілях марки Hyundai.

"За згодою міністра внутрішніх справ, вчора ми підписали наказ про запуск на 10 основних магістралях нашої держави нарядів дорожньої поліції", – повідомив Князєв.

Він додав, що дорожня поліція повністю замінить стару систему Державтоінспекції.

"Я думаю, з понеділка складова дорожньо-транспортних пригод на основних автомагістралях буде докорінно змінена", – сказав глава Нацполіції.

Теми: поліція
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