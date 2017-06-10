Україна веде переговори з ЄС про скасування плати за роумінг – Порошенко

Україна веде переговори з ЄС про скасування плати за мобільний роумінг.

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на концерті "Безвіз" з нагоди набуття чинності безвізового режиму з Євросоюзом.

"У моїх переговорах з керівництвом Євросоюзу і з лідерами країн-членів ми розпочали боротьбу за скасування плати за роумінг для українців на території ЄС", - сказав він.

За словами президента, влада працює над тим, щоб безвізові поїздки до ЄС стали доступними для більшої кількості українців.

"Ми відкриваємо відносно недороге залізничне сполучення, здешевлюємо авіаційні перельоти, залучаючи лоукости і знижуючи ціни на квитки традиційних компаній… Ми збільшуємо спроможності прикордонних пунктів пропуску", - зазначив Порошенко.

Він також повідомив, що біометричні паспорти вже отримали більше 4 мільйонів громадян України.

"Це спростовує твердження, що українцям вони не потрібні. Вже 10% українців їх мають. І черга охочих аж ніяк не скорочується", - підкреслив Порошенко.

Водночас він попросив українців не хвилюватися, адже біометричних паспортів "вистачить на всіх", і їх будуть видавати й після 11 червня.

"Бо в безвізу є початок, а кінця йому не буде! І ми всі в цьому впевнені. Бо я вірю в велике майбутнє сильної об'єднаної Європи, яка солідарна з нами, українцями", - сказав президент.

Він також вважає символічним те, що вступ у дію безвізового режиму з ЄС відбудеться напередодні 12 червня, дня проголошення суверенітету Росії.

"В цьому є певний символізм. Ми нарешті незалежні один від одного політично, економічно, газово-енергетично, і навіть духовно нарешті ми вільні від їхніх "скреп", - вважає Порошенко.

"От нам, браття українці, й усміхнулася доля", - сказав він.

Президент також процитував слова Михайла Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Катерина Тищенко, УП