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З Києва до Перемишля вирушив перший "безвізовий потяг"

Неділя, 11 червня 2017, 09:55

Перший "безвізовий потяг" Київ-Перемишль з активістами, експертами та журналістами сьогодні вранці вирушив з української столиці.

Про це повідомила віце-прем’єр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

"Ще і ще раз - від президента України, урядовців усіх трьох пост-Майданних урядів з особливою заслугою МЗС та Мін'юсту, депутатів ВРУ, громадських організацій та журналістів - до наших партнерів у ЄС - усім дякую за спільну роботу та досягнення мети!  Тепер перед нами нові завдання, тому #безвіз точно не привід розслаблятися!", - написала вона.

Загалом в першу символічну безвізову подорож до ЄС відправились 40 громадських активістів, аналітиків, експертів, митців і журналістів – тих, хто працював над його досягненням.

У Польщі потяг зустрічатиме посол України в Польщі Андрій Дещиця та екс-депутат Європарламенту Павєл Залєвський.

Європейська правда

Теми: ЄСвізибезвізтранспортУкрзалізниця
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