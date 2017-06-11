Найбільше українців без віз в'їхало до Польщі – МЗС

Станом на 9 ранку неділі кордон з Євросоюзом перетнули понад 600 громадян України за новими біометричними паспортами без віз.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, на ділянці кордону з Польщею 539 осіб в'їхали в рамках безвізового режиму. Повернуто 1 громадянина України в пункті пропуску "Шегині", оскільки він має заборону на в'їзд до ЄС.

До Румунії без віз в'їхала 151 особа. Одній людині відмовлено у в'їзді, оскільки вона мала не біометричний паспорт, а звичайний, в якому не було візи.

Крім того, до Будапешту (Угорщина) прибуло 136 громадян України, з них 35 без віз із новими біометричними паспортами. Відмов у в'їзді немає.

Громадяни України, пасажири рейсу Київ-Прага (Чехія) безперешкодно пройшли прикордонний контроль. З них четверо без віз.

До Риму (Італія) прибули два рейси зі Львова та Києва, в яких були 45 громадян України без віз із біометричними паспортами. Відмов немає.

Погорельцев зазначив, що консули працюють в цілодобовому режимі в усіх наземних пунктах пропуску та в аеропортах країн ЄС.

Ситуація щодо перетину кордону громадянами України перебуває на особливому контролі МЗС та Департаменту консульської служби.

Катерина Тищенко, УП