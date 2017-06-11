Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Кременчуці військового вбило струмом

Неділя, 11 червня 2017, 14:39

У неділю вранці в Кременчуці (Полтавська область) 23-річний військовослужбовець з Рівного згорів від удару струмом на залізничній станції.

Про це УНІАН повідомили в міськвідділі поліції.

За даними правоохоронців, потяг з військовими йшов із Західної України на ротацію через Кременчук.

Військовослужбовець, командир взводу військової частини А1671, 23-річний старший лейтенант контролював процес перевезення техніки, обходив вантажний потяг і перевіряв пломби на вагонах, в цей момент його вдарило струмом. Від розряду струму лейтенант згорів.

Розслідуванням інциденту займатиметься військова прокуратура.

Теми: надзвичайна подіяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
надзвичайна подія
Негода на півночі Італії: загинула людина, в міланському суді залило теки з вироками
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Джеймс Кемерон заперечив чутки про зйомки фільму про катастрофу "Титана"
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: