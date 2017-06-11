В РФ переконують, що утисків за національною ознакою в Криму немає

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запевняє, що на території півострова утисків за національною ознакою немає.

Про це Аксьонов заявив під час медіафоруму "Відкритий Крим: своїми очима", пише ТАСС.

"Усі народи, які населяють півострів, мають рівні права і можливості, як повноцінні громадяни РФ. Ніяких утисків за національною ознакою немає", - заявив псевдопрем'єр Криму.

Він додав, що представники усіх народів, які мешкають у Криму, представлені в органах державної влади та зазначив, що на території Криму проживають представники 175 національностей: найчисельнішою групою є росіяни (65%), на другому місці - українці (15,7%), на третьому - кримські татари (12% населення).

У свою чергу представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що використання інформації із соцмереж про порушення прав і свобод в Криму, в тому числі - кримських татар, є "нонсесом і парадоксальним трендом західних партнерів", пише РІА Новости.