У Середземному морі врятували 1650 біженців

У Середземному морі поблизу узбережжя Італії врятовано близько 1650 біженців.

Як повідомляє DW, для цього загалом було здійснено 12 рятувальних операцій, у яких разом з італійським флотом брали участь гуманітарні організації та організації з боротьби з нелегальним перевезенням людей.

За даними AFP, щонайменше 10 біженців загинули.

Лівійська берегова охорона повідомила про 8 тіл загиблих, які було знайдено у надувному човні. Зазвичай у подібних човнах переправляють до 120 осіб.

Ще два тіла у іншому човні виявили співробітники італійської берегової охорони.

Також повідомляється про сотні зниклих безвісти людей.