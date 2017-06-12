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Садовий просить уряд визнати Львів зоною надзвичайної ситуації

Понеділок, 12 червня 2017, 16:41

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно міська комісія звернулась до уряду аби оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації. Організатори "сміттєвої" блокади можуть починати святкувати. У нас дійсно не залишилось інших можливостей для уникнення екологічної біди. Тримались рік! Повірили також в підписи держчиновників під меморандумом про зняття блокади. Виявилось, дарма повірили", - написав він.

Садовий також розповів, що наразі французькі експерти спільно з українськими "активно працюють над технологічними параметрами та проектом" сміттєпереробного заводу.

"Завершуємо детальне вивчення запропонованої ними ділянки під завод на території ТЕЦ-2, яка на мою думку є оптимальною. Але в будь-якому випадку, будівництво такого заводу - це 2 роки. Почати зможемо вже цього року", - написав він.

Як відомо, конкурсна комісія з відбору інвестора для будівництва заводів з переробки відходів визнала переможцями все три компанії, які брали участь у другому турі відбору, - "Інвестиційно-екологічна компанія", ТОВ "Глассворк текнолоджи" і ТОВ "Вейст менеджмент сістемс".

До 15 липня повинні бути проведені громадські слухання, і відбудеться узгодження проектів будівництва, і вже восени поточного року може початися відведення земельної ділянки інвестору.

Згідно з меморандумом, підписаним з декількома містами області, щодня зі Львова вивозять до 100 тонн відходів, при тому, що за добу в місті накопичується до 500 тонн сміття.

Жителі Львова в ніч на 9 червня на кілька годин заблокували рух автотранспорту по декількох вулицях міста з вимогою вивезення накопичених на майданчиках відходів.

У різних областях України періодично виявляють побутові відходи зі Львова та Львівської області.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛьвівСадовий
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