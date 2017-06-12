Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На реабілітації воїнів АТО розікрали 22,5 млн гривень – СБУ

Понеділок, 12 червня 2017, 17:37

Співробітники Служби безпеки України виявили корупційний механізм розкрадання чиновниками бюджетних коштів, виділених на реабілітацію ветеранів та учасників антитерористичної операції.

Про це інформує прес-центр СБУ 12 червня.

Правоохоронці встановили, що керівники низки реабілітаційних закладів надали за змовою з чиновниками акти виконаних робіт, до яких внесли недостовірні дані щодо обсягів наданих послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.

За висновками експертів, через корупційну оборудку зловмисники привласнили 22,5 мільйона державних гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу, співробітники спецслужби спільно з прокуратурою оголосили про підозру дев’ятьом керівникам реабілітаційних установ, яким судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

СБУ поінформувала Міністерство соціальної політики про виявлені факти для вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення належного відомчого контролю за виконанням програм реабілітації учасників антитерористичної операції.

Зазначається, що Мінсоцполітики ініціювало внесення змін до законодавства для врегулювання порядку використання бюджетних коштів, передбачених для соціального захисту учасників АТО.

Планується, що повноваження з виконання програми будуть передані до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення.

Теми: СБУАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
СБУ
Зрадники Феміди: хто з українських суддів перейшов на бік ворога
Президента академії аграрних наук підозрюють у розтраті 150 тис. га землі — пройшли обшуки
Малюк: Руйнування Кримського мосту в 2022 році – реалізація СБУ
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: