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Суди більше року не розглядають справи від НАБУ і САП

Понеділок, 12 червня 2017, 17:57

Із 68 кримінальних проваджень, в яких НАБУ і САП скерували обвинувальний акт до суду, 24 залишаються без судового розгляду.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба НАБУ.

"При цьому деякі справи перебувають поза увагою служителів Феміди понад рік. "Рекордсменом" за параметром затримки розгляду у суді є провадження стосовно судді Сєвєродонецького міського суду (відома у ЗМІ як "Суддя з нерухомістю в Іспанії"), яке вже 15 місяців перебуває без руху в Слов’янському міськрайонному суді Донецької області", - сказано у заяві.

Вказується, що понад рік не розглядається справа про незаконний вплив на Міністра економічного розвитку та торгівлі Айвараса Абромавичуса.

"Серед причин затягування розгляду справ у судах: проблеми з визначенням підсудності, зайнятість та відвід служителів Феміди, неявка учасників процесу, повернення обвинувального акту прокурорам САП, тривалий розгляд в апеляційній інстанції тощо", - повідомляє НАБУ.

 

Як відомо, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник наполягає на створені в Україні окремого Антикорупційного суду. За словами Ситника, без такого суду справи, пов'язані з великою корупцією топ-чиновників, можуть розглядатися 10 років.

Українська правда

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Теми: НАБУкорупція
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