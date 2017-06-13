Путін заявив, що США хочуть знищити російську економіку

Президент Росії Володимир Путін заявив, що США, можливо, хочуть знищити російську економіку і змінити керівництво країни, щоб в кінцевому підсумку забрати ядерний арсенал РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну в фільмі показаному на телеканалі Showtime, передають "РИА Новости".

В ході бесіди Стоун запитав, чи можливо, що стратегія США полягає в тому, щоб знищити економіку Росії і змінити керівництво, зробити з РФ свого союзника і в кінцевому підсумку забрати її ядерний арсенал.

"Такий варіант думки, такий варіант політики можливий. Якщо це так, я думаю, що це помилкова політика саме тому, що такий погляд на відносини з Росією не націлений в майбутнє. Люди, які так думають, не дивляться як мінімум на 25-50 років вперед. А якби вони поглянули на це, то, напевно, вибудовували б відносини з Росією в іншому ключі і не намагалися б Росію перетворити на свого васала", - заявив Путін.