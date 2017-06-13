Gazeta Wyborcza: Росіяни роздратовані безвізом ЄС для України

Російська пропаганда намагається від усіх сил переконати глядачів, що Європа нібито "образила" українців, коли спростила для них перетин кордону.

Про це на сторінках Gazeta Wyborcza пише оглядач Вацлав Радзивинович, передає DT.UA.

Він зазначає, що росіяни розуміють, що українці отримали свободу пересування, якої їм ще довго не вдасться отримати.

Автор пише, що улюблена газета Володимира Путіна "Комсомольская правда" звернулася до поетичних метафор, написавши, що українці тепер можуть "побачити Париж і померти, але буквально".

На "Першому" телеканалі Дмитро Кисельов розповідав про непоправну образу, якої європейці нібито завдали громадянам України. Адже перетнути кордон "стане складніше", поїздку на Захід можуть собі дозволити нібито менше 8% українців, і візову лібералізацію можуть в будь-який момент скасувати. І взагалі, не зрозуміло, чому це українці стають в черги за біометричними паспортами, щоб потім на кордоні з них знущалися європейці.

Але, як пише оглядач, насправді росіяни "роздратовані тим, що "укрофашисти" отримали те, чого росіяни ще не скоро дочекаються".

"Скасування віз для українців стало сильним ударом для Кремля. Кожен його представник протягом трьох років рішуче стверджував, що громадяни "бандерівського Києва" дочекаються хіба що " вух дохлого осла" (улюблена приказка Путіна), а не "безвіза". Але відкриття кордонів змушує росіян задуматися. Особливий привід для рефлексій отримали жителі Криму, для яких "безвіз" був потрібен навіть більше, ніж людям з інших регіонів України. А тепер завдяки Путіну саме їм дісталися "вуха дохлого осла", - пише польський оглядач.