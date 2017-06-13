У Харкові стріляли на ринку – патрульні затримали чоловіка
Вівторок, 13 червня 2017, 09:41
У Харкові ввечері 12 червня сталася стрілянина на території Комунального ринку.
Як інформує патрульна поліція Харкова у Facebook, повідомлення про це надійшло до них близько 20:00 понеділка.
Прибувши на місце, поліцейські побачили чоловіка, який підпадав за орієнтуванням ймовірного зловмисника.
"Невідомий, помітивши правоохоронців, одразу почав тікати, при цьому викинувши предмет, схожий на пістолет. Патрульні затримали втікача", – йдеться у повідомленні .
На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу.
Зі слів очевидців правоохоронці з'ясували, що напередодні між невідомими виник конфлікт, внаслідок якого шпиталізували чоловіка.
Слідчі Слобідського відділу поліції встановлюють обставини інциденту.