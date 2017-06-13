За 5 місяців із п’яних за кермом стягнули 500 мільйонів – Князєв
Вівторок, 13 червня 2017, 13:05
З початку 2017 року правоохоронці склали 46 270 адміністративних протоколів за керування автомобілем у нетверезому стані.
Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв у Facebook 13 червня.
Він наголосив, що це поповнило державний бюджет України.
"З початку року складено 46 270 адмінпротоколів на п’яних за кермом – мінімум 10 200 гривень штрафу за кожен. І майже 500 мільйонів гривень у державну казну", – заявив Князєв.
"Віват, поліціє!", – додав він.