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У середу трохи похолодає, але небезпека пожеж зберігається

Вівторок, 13 червня 2017, 16:35

У середу, 14 червня, в Україні трохи похолодає, у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях очікують дощів.

Такий прогноз Українського гідрометцентру.

У Київській, Житомирській і Чернігівській областях удень буде найпрохолодніше – очікується 16-18 градусів тепла. Станом на 15:00 вівторка у столиці було 18,4 градуса тепла.

Погода 14 червня
Погода 14 червня

Але вже 15 червня прогнозують, що стане на 2-4 градуси тепліше, за винятком Сумської та Чернігівської областей. Крім того, у четвер дощі, ймовірно, зосередяться на сході країни.

Прогноз на 15 червня
Прогноз на 15 червня

При цьому до 14 червня у Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, більшості районів Черкаської, Київської, Вінницької, Дніпропетровської та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки, попереджають синоптики.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, по Київській області, крім північних районів, пожежна небезпека 5 класу збережеться і 15 червня..

ДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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