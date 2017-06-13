Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мера Чопа, підозрюваного у хабарництві, відпустили під заставу

Вівторок, 13 червня 2017, 21:20

Суд відпустив мера Чопа Валерія Самардака, підозрюваного у хабарництві, під заставу у розмірі 128 тисяч гривень.

Про це Мukachevo.net підтвердили в Апеляційному суді Закарпатської області.

Згідно з інформацією, заставу за міського голову внесли одразу після засідання суду.

Таким чином, він більше не перебуває під вартою, однак і надалі не може виїжджати за межі країни та повинен з'являтися за викликом слідчого.

Хто вніс заставу за мера Чопа, не відомо.

Також суд розглянув другу апеляційну скаргу щодо арешту майна Самардака і залишив його у силі.

30 травня стало відомо, що співробітники прокуратури та поліції затримали Самардака під час отримання 3 тисяч доларів хабаря.

Раніше меру Чопа призначали міру запобіжного заходу у вигляді перебування в СІЗО із заставою 1 мільйон гривень.

Теми: Закарпаттясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: