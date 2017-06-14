Глава Пентагону: РФ прагне посіяти хаос в міжнародних відносинах

Росія націлена на підрив міжнародних альянсів, і прагне посіяти хаос в міжнародних відносинах.

Таку думку висловив глава Міноборони США Джеймс Меттіс на слуханнях в сенаті США у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що порушення міжнародного порядку - це те, що Росія необачним чином вважає корисним для неї", - сказав він.

Меттіс пояснив, що Росія не тільки націлена проти США і Європи, а й також "намагається підірвати будь-який вид багатосторонніх альянсів, які, на мою думку, справляють стабілізуючий вплив в світі".