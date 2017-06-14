У Росії в пансіонаті відрепетирували питання для прямої лінії Путіна

У підмосковному пансіонаті "Петрово-Дальнє" пройшла репетиція -інструктаж для учасників "Прямої лінії з Володимиром Путіним", які повинні задавати йому питання.

Про це повідомляє РБК.

За даними співрозмовників видання, в пансіонат заселили представників громадськості з регіонів, всього близько 100 осіб.

"Нас розділили на кілька груп, кожен зачитував своє питання, дівчата з телеканалів уважно всіх вислуховували, робили якісь позначки в блокноті", - розповів один з учасників прямої лінії.

Гостям радили не розпивати алкоголь напередодні ефіру, щоб не відчувати похмілля, додав співрозмовник РБК.

Інструктори попереджали учасників і про те, щоб ті не пили багато води, бо лінія може тривати до 4-5 годин, уточнив РБК співрозмовник, знайомий з ходом організації заходу.

Крім того, радили не надягати одяг в клітину і смужку, додає він.

Гарантій, що хтось із учасників інструктажу задасть своє запитання, організатори не давали, а й своїх питань не пропонували, уточнив учасник прямої лінії.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не відповів на питання РБК, чи дійсно інструктаж проходив в "Петрово-Дальньому" і чи звичайна це практика. Керівник дирекції громадських зв'язків "Першого каналу" Лариса Кримова від коментарів відмовилася. "Не можу вам нічим допомогти", - сказала РБК Кримова. У прес-службах ВГТРК і НТВ не змогли оперативно відповісти на запити РБК.

Інструктаж учасників прямій лінії, проводиться щорічно, зазначив інший співрозмовник. У 2016 році гостей прямій лінії зібрали в підмосковному пансіонаті "Поляни", який, як і "Петрово-Дальнє", розташований на Рубльово-Успенському шосе і теж є підвідомчим управління справами президента.

Тоді організатори розділили гостей на секції і прослухали, як вони можуть задавати питання. За результатами бесід з декількох сотень вибрали кілька десятків людей, які повинні були спілкуватися з президентом. Хтось міг задати свої питання, комусь запропонували поставити питання, заздалегідь підготовлені організаторами, випливає зі слів співрозмовників РБК.

Пряма лінія з Путіним відбудеться 15 червня о 12:00 за київським часом.