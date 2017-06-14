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Представники ЄС висловлюються за Антикорупційний суд

Середа, 14 червня 2017, 11:40

Заступник голови представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен та голова Антикорупційної ініціативи ЄС Ека Ткешелашвілі висловили підтримку створенню антикорупційного суду.

Як повідомляє прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік, про це Фреллесен і Ткешелашвілі заявили у вівторок у Києві під час презентації третього компоненту Антикорупційної ініціативи ЄС.

"Важко недооцінити важливість створення антикорупційного суду в Україні сьогодні", - заявила Ткешелашвілі.

Метою очолюваної нею Антикорупційної ініціативи ЄС є впровадження антикорупційної політики в Україні, зокрема шляхом підтримки новостворених антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП. Вона спрямована на посилення спроможності органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів у залученні до процесу боротьби з корупцією.

Фреллесен також наголошує на важливості збереження незалежності нових антикорупційних органів, таких як НАБУ. За його словами, запуск антикорупційного суду в Україні дасть змогу замкнути ланцюг створення антикорупційних органів та отримувати реальні результати їхньої роботи.

"Ми впевнені, що Антикорупційна ініціатива ЄС зробить значний внесок у боротьбу з корупцією в Україні", - підсумував Фреллесен.

Виступаючи на презентації, посол Данії в Україні Рубен Мадсен також заявив про підтримку урядом Данії критично важливої роботи антикорупційних інституцій в Україні.

Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EU Anti-Corruption Initiative) - це найбільша програма підтримки з боку ЄС у сфері боротьби з корупцією. Її імплементацією опікується Данське агентство з міжнародного розвитку (DANIDA). Бюджет ініціативи на три роки становить EUR15,84 млн (EUR14,5 млн надає ЄС, EUR1,34 млн - МЗС Данії).

Іншими двома компонентами ініціативи є підтримка новостворених антикорупційних органів і надання міжнародної експертизи антикорупційному комітету Верховної Ради.

Інтерфакс-Україна

Теми: корупціяАнтикорупційна прокуратура
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