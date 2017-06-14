У штабі АТО уточнили втрати за добу

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовослужбовець загинув, 7 отримали поранення.

Про це на брифінгу 14 червня сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, семеро дістали поранень", – повідомив полковник.

"1 загиблий, 2 поранених – це Луганське, 2 поранених – Авдіївка - все внаслідок обстрілів, Світлодарськ – 1 поранений внаслідок підриву на міні, 2 поранених у Водяному внаслідок обстрілу", – уточнив втрати Лисенко.

За словами полковника, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Окупанти дотримуються тактики регулярних обстрілів позицій ЗСУ, міст, сіл в тому числі з важкого озброєння, незалежно від пори доби.

Валентина Романенко, УП