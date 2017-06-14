Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі АТО уточнили втрати за добу

Середа, 14 червня 2017, 12:47

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовослужбовець загинув, 7 отримали поранення.

Про це на брифінгу 14 червня сказав речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, семеро дістали поранень", – повідомив полковник.

"1 загиблий, 2 поранених – це Луганське, 2 поранених – Авдіївка - все внаслідок обстрілів, Світлодарськ – 1 поранений внаслідок підриву на міні, 2 поранених у Водяному внаслідок обстрілу", – уточнив втрати Лисенко.

За словами полковника, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Окупанти дотримуються тактики регулярних обстрілів позицій ЗСУ, міст, сіл в тому числі з важкого озброєння, незалежно від пори доби.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: