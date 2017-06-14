Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін продовжив надзвичайний стан в енергетиці

Середа, 14 червня 2017, 13:35

Кабінет міністрів на місяць продовжив надзвичайний стан у енергетиці.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 14 червня.

Пропозицію щодо продовження надзвичайного стану виніс віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

"Продовжуємо?", – запитав членів уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Уряд підтримав одностайно.

Це вже вчетверте продовжують надзвичайний стан в енергетиці через проблеми з вугіллям.

13 лютого на засіданні антикризового штабу компанія "Укренерго" та Міністерство палива та енергетики запропонували уряду запровадити надзвичайний стан на ринку електроенергії через блокування поставок антрациту з окупованих територій Донбасу.

15 лютого Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії", а прем'єр-міністр Володимир Гройсман вкотре засудив блокування поставок вугілля антрацитової групи з непідконтрольною Києву частини сходу.

1 березня Кабмін заборонив переміщувати на неконтрольовану територію та з неконтрольованої території товари "за винятком харчових продуктів та ліків виключно у складі гуманітарних вантажів, товарів та продукції, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі металургійної, гірничо-збагачувальної вугледобувної та енергетичної галузі, об'єктів критичної інфраструктури".

Потім у березні, у квітні та у травні уряд продовжував надзвичайний енергетичний стан.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: