В Одесі перед міськрадою сталася бійка

Невелика бійка між активістами кількох громадських організацій та обдуреними інвесторами висотки, з одного боку, і муніципальною охороною і співробітниками Нацгвардії України, з іншого, виникла вранці біля будівлі Одеської міськради.

У самій будівлі в середу проходить сесія, передає Інтерфакс-Україна.

Активісти і пікетники намагалися потрапити до зали засідань, а охорона мерії їх не пускала.

Через деякий час частину представників громадськості все ж пустили в мерію разом з депутатами міськради, що запізнилися, які не могли потрапити в будівлю через заблоковані правоохоронцями та охороною входи.

У свою чергу Одеське видання 048.ua відзначає, що на сесію не пропускали також і журналістів.

"Під будівлею зібралися не менше ста мітингувальників, які вимагають не допустити внесення питань сесії з руки. Під мерією люди штовхаються. Проте, під час початку сесії, Труханов відмовив депутатам у внесенні необхідних змін в регламент. Також на сесії присутні одіозні депутати Пресман і Голубов", - зазначили у виданні.

Пізніше видання повідомило, що не допускала активістів і журналістів в будівлю міськради охоронна фірма "Зевс".