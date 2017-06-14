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ГПУ розкрила схему, як товари з України потрапляли в окупований Донецьк

Середа, 14 червня 2017, 17:46

На Донеччині розкрили схему постачання товарів на тимчасово непідконтрольну територію за сприяння митників, 7 фігурантам оголошено підозри у фінансуванні тероризму.

Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook 14 червня.

Як встановили слідчі, на території України, через підприємства здійснюється придбання продовольчих товарів (цукру, олії, шампанського тощо). Для надання легального вигляду операціям, фігуранти через підконтрольні офшорні фірми підписують контракти на реалізацію вказаної продукції до Грузії.

 

Насправді продукція, перетнувши митний кордон України, через територію Російської Федерації потрапляє до Донецька, де реалізується підприємствами, які зареєстровані в так званій "ДНР".

Оформлення вказаних товарів проводиться в режимі "імпорт" зі сплатою всіх обов’язкових митних платежів до бюджету терористів.

В подальшому, через фіктивні зовнішньоекономічні операції, підконтрольні структури фігурантів звертаються до органів ДФС для здійснення відшкодування ПДВ. На теперішній час встановлені факти незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 2 млн грн.

Зазначається, що 13 червня, прокуратура Донецької області спільно з працівниками СБУ провела 33 обшуки (на території Донецької, Київської та Харківської областей) за місцями мешкання фігурантів, у їх автомобілях, на складах, офісах та Донецькій митниці, під час яких вилучено печатки підприємств, бухгалтерію, комп’ютерну техніку, грошові кошти у сумі 53 тис доларів США та 250 тис грн.

На рахунки підприємств накладено арешти. Після проведених обшуків чотирьох фігурантів затримано.

14 червня оголошено підозри у вчиненні вказаних правопорушень 7 учасникам злочинної схеми.

Слідство триває.

Українська правда

Теми: ГенпрокуратураконтрабандаДонбас
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