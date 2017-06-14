Відомому російському блогеру Варламову заборонено в’їзд в Україну

Службою безпеки України заборонений в’їзд на територію України відомому російському блогеру Іллі Варламову.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит інтернет-видання "Апострофа".

"Апостроф" 7 червня надіслав інформаційний запит до СБУ з питанням, "чи приймались рішення щодо заборони в’їзду в Україну громадянину Росії Варламову Іллі Олександровичу 1984 року народження, який незаконно відвідував територію Криму після окупації Росією".

СБУ відповіла, що "відповідно до ч. 3 ст. 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну вказаному Вами у запиті громадянину РФ".

Водночас у відповіді СБУ не вказано, з якого періоду часу Варламову відмовлено у доступі на територію України.

Як повідомлялося, у 2012 році Ілля Варламов заперечував факт співробітництва із прокремлівськими організаціями.

У 2014 році Варламов приїжджав у Львів. Тоді українські прикордонники не хотіли впускати його в Україну, пояснюючи це тим, що у нього недостатньо грошей для перебування в країні. Втім, згодом блогера таки пропустили.