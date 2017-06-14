Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

День в АТО: 14 обстрілів, найбільше — на Приморському напрямку

Середа, 14 червня 2017, 19:52

Проросійські бойовики 14 разів у середу обстріляли опорні пункти ЗС України.

Як повідомляє прес-центр АТО, більшість обстрілів зафіксовані на Приморському напрямку.

"Ще до світанку на цій ділянці лінії зіткнення противник здійснив обстріл невисокої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм наших укріплень в районі Миколаївки. А по опівдні бойовики випустили понад десять снарядів калібру 122 мм по позиціях українських воїнів поблизу Чермалика", - сказано у повідомленні.

Перед тим під мінометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО на підступах до Красногорівки. Окрім того, тричі бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неподалік Павлополя та ще на початку доби два рази зі стрілецької зброї провокували українських захисників біля Талаківки.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосовували зброю двічі.

"Спершу, ще вночі, окупанти обстріляли один з наших опорних пунктів в районі Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. А вже вдень проросійські озброєні банди били з озброєння танку по військовослужбовцях ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Новолуганського, що на Світлодарській дузі", - повідомили у прес-центрі АТО.

Всього НЗФ здійснили близько десяти пострілів по українських позиціях з потужних танкових гармат.

На Луганському напрямку вночі бойовики з мінометів били по одній з позицій сил АТО в районі Катеринівки.

"Опівдні бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли наші оборонні укріплення поблизу Жовтого. Пізніше неподалік Новотошківського вів вогонь ворожий снайпер", - сказано у повідомленні.

Впродовж дня жоден боєць сил АТО внаслідок обстрілів НЗФ не постраждав.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: