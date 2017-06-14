День в АТО: 14 обстрілів, найбільше — на Приморському напрямку

Проросійські бойовики 14 разів у середу обстріляли опорні пункти ЗС України.

Як повідомляє прес-центр АТО, більшість обстрілів зафіксовані на Приморському напрямку.

"Ще до світанку на цій ділянці лінії зіткнення противник здійснив обстріл невисокої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм наших укріплень в районі Миколаївки. А по опівдні бойовики випустили понад десять снарядів калібру 122 мм по позиціях українських воїнів поблизу Чермалика", - сказано у повідомленні.

Перед тим під мінометний вогонь потрапили опорні пункти сил АТО на підступах до Красногорівки. Окрім того, тричі бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неподалік Павлополя та ще на початку доби два рази зі стрілецької зброї провокували українських захисників біля Талаківки.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосовували зброю двічі.

"Спершу, ще вночі, окупанти обстріляли один з наших опорних пунктів в районі Авдіївки з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. А вже вдень проросійські озброєні банди били з озброєння танку по військовослужбовцях ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Новолуганського, що на Світлодарській дузі", - повідомили у прес-центрі АТО.

Всього НЗФ здійснили близько десяти пострілів по українських позиціях з потужних танкових гармат.

На Луганському напрямку вночі бойовики з мінометів били по одній з позицій сил АТО в районі Катеринівки.

"Опівдні бойовики з великокаліберних кулеметів обстріляли наші оборонні укріплення поблизу Жовтого. Пізніше неподалік Новотошківського вів вогонь ворожий снайпер", - сказано у повідомленні.

Впродовж дня жоден боєць сил АТО внаслідок обстрілів НЗФ не постраждав.

Українська правда