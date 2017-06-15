Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Черговий російський "гумконвой" вдерся на територію України

Четвер, 15 червня 2017, 09:27

Черговий, 66-й, так званий "гумконвой" в’їхав та територію України через неконтрольовані ділянки кордону з РФ.

Про це повідомила у четвер прес-служба Держприкордонслужби України.

"Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового (шістдесят шостого), так званого, "гуманітарного конвою", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що вкотре не отримали доступу для перевірки вантажу.

"Оскільки переміщення "гумконвою" вкотре відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - констатують прикордонники.

Загалом з 6:05 до 7:25 четверга через російські пункти "Донецьк" та "Матвєєв Курган" в Україну в’їхали 2 колони з 55-и автомобілів.

"У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори та медикаменти. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру", - йдеться

Крім того, прикордонники зазначають, що особливістю цього "гумконвою" є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті Росії, та кількості вантажу. При цьому, за словами прикордонників, самі транспортні засоби були заповнені лише на 60%.

Як повідомлялося, зранку 15 червня колона вантажівок нібито з гуманітарною допомогою для Донбасу висунулася в бік неконтрольованої Україною частини кордону з Росії.

Росія відмовляється завозити гумконвої через контрольовані ділянки кордону з РФ, попри вимоги України.

Українська правда

Теми: ДонбасРосіяПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: