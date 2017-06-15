Черговий російський "гумконвой" вдерся на територію України

Черговий, 66-й, так званий "гумконвой" в’їхав та територію України через неконтрольовані ділянки кордону з РФ.

Про це повідомила у четвер прес-служба Держприкордонслужби України.

"Сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового (шістдесят шостого), так званого, "гуманітарного конвою", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначають, що вкотре не отримали доступу для перевірки вантажу.

"Оскільки переміщення "гумконвою" вкотре відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - констатують прикордонники.

Загалом з 6:05 до 7:25 четверга через російські пункти "Донецьк" та "Матвєєв Курган" в Україну в’їхали 2 колони з 55-и автомобілів.

"У вантажівках нібито перевозили дитячі харчові набори та медикаменти. Однак враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній групі не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру", - йдеться

Крім того, прикордонники зазначають, що особливістю цього "гумконвою" є невідповідність кількості вантажівок, заявлених в попередній ноті Росії, та кількості вантажу. При цьому, за словами прикордонників, самі транспортні засоби були заповнені лише на 60%.

Як повідомлялося, зранку 15 червня колона вантажівок нібито з гуманітарною допомогою для Донбасу висунулася в бік неконтрольованої Україною частини кордону з Росії.

Росія відмовляється завозити гумконвої через контрольовані ділянки кордону з РФ, попри вимоги України.

Українська правда