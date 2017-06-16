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Парламенти України і США підписали меморандум про співпрацю

П'ятниця, 16 червня 2017, 02:50

Між парламентами України і Сполучених Штатів підписано угоду про співпрацю.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Це важливий документ, який закріпляє і структуризує співпрацю між нашими парламентами", - заявив журналістам Андрій Парубій одразу після підписання документа.

Він підкреслив, що Меморандум містить "дуже важливе формулювання" щодо України.

"У тексті Меморандуму зазначається, що Україна є "форпостом" захисту західної демократії на тлі російської агресії. Це важливе розуміння й визнання ролі України, яка захищає не тільки свою державність, але й весь вільний світ", - зазначив спікер.

Меморандум детально визначає сфери для міжпарламентського діалогу, в тому числі, в питаннях міжнародної політики, безпеки, торгівлі, промисловості, інновацій, інфраструктури, космосу. Крім того, документ охоплює питання співпраці в галузях охорони здоров'я, сільського господарства, природних ресурсів, а також інші напрями.

До цього українсько-американська міжпарламентська співпраця засновувалась на меморандумі 1999 року, який сприяв розширенню стратегічних відносин між Україною і США.

Теми: Верховна РадаСША
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