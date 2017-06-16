Людей Трампа просили зберегти документи щодо РФ, України і Манафорта

Адвокат перехідної команди попросив волонтерів та помічників штабу Дональда Трампа зберігати всі документи, що стосуються Росії, України та Пола Манафорта.

Про це йдеться у статті POLITICO.

У рекомендаціях адвоката перехідної команди чиновникам давалася вказівка зберігати всі документи, що стосуються РФ, України і певної кількості радників і чиновників компанії, включаючи колишнього керівника передвиборчої кампанії Пола Манафотра, радників Картера Пейджа, Ріка Гейтса і Роджера Стоуна, а також колишнього радника з питань безпеки Майкла Флінна.

Така вказівка надійшла від представника адвокатської компанії Statecraft в Арізоні – Корі Ленгофера. Він підтвердив, що писав такий документ, але відмовився його коментувати.

Видання уточнює, що зокрема йшлося про документи, що стосувалися розслідування впливу РФ на американські вибори в 2016 році.

Також в документі просять зберігати всі матеріали щодо закордонних поїздок: електронну переписку, голосову пошту, пости у соціальних мережах, бази даних, відео, фото та іншу інформацію.

Пам'ятка попереджає, що "недотримання цих протоколів може привести до кримінальної та цивільної відповідальності, а також може послужити підставою для правових вимог… що стосуються знищення доказів".

Українська правда