За час АТО загинули 2696 українських військових – Міноборони
П'ятниця, 16 червня 2017, 13:12
З початку російської агресії проти України загинули 2696 українських військових, 9903 отримали поранення.
Про це повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Всього з початку російської агресії проти України загинуло воїнів станом на сьогодні 2696, і 9903 поранені", - сказав він.
Як повідомлялося, в середині квітня Міноборони заявляло про загибель 2652 військових в зоні антитерористичної операції.
За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, з 16 лютого по 15 травня 2017 року на Донбасі загинули 36 мирних жителів, ще 157 - зазнали поранень, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.