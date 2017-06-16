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У Корчак попередили про обмеження доступу до е-декларацій

П'ятниця, 16 червня 2017, 13:52

У п'ятницю ввечері буде тимчасово обмежено доступ до реєстру електронних декларацій.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, буде обмежено 16 червня 2017 року з 22:00 до 23:00 в зв’язку з проведенням технічного обслуговування мережевого обладнання", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, раніше прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку через збої в роботі системи електронних декларацій.

Голова агентства Наталія Корчак свою провину в цьому заперечує.

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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