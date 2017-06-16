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Насіров може постати перед судом Британії – посольство

П'ятниця, 16 червня 2017, 14:36

Правоохоронні органи Великої Британії вивчать можливі факти порушення закону головою фіскальної служби України Романом Насіровим та вирішать чи має він постати перед судом у Сполученому Королівстві.

Про це повідомляє у Facebook українське посольство Британії.

"Ми глибоко стурбовані з приводу нещодавнього рішення Солом'янського районного суду м. Києва, де докази, надані Великою Британією в рамках справи проти Романа Насірова, були визнані неприйнятними та відхилені. На цьому етапі відповіді органи Великої Британії вивчать усі факти, щоб встановити, чи мали місце кримінальні правопорушення з боку громадянина Великої Британії, який може постати перед судом у Сполученому Королівстві", - йдеться в повідомленні.

Водночас у прес-службі посольства "Українській правді" уточнили, що британська Національна агенція з боротьби зі злочинністю співпрацює з українськими органами слідства – НАБУ і САП – у справі Насірова, яка розслідується в Україні.

Відповідаючи на питання, чи відкрита така справа у Великобританії, у прес-службі відповіли: "Проводяться додаткові перевірки, вивчаються обставини і розглядаються можливості відкриття такої справи".

Як відомо, 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав відстороненому голові ДФС Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн гривень. Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Під час слідства з'ясувалося, що у Насірова, окрім українського, є громадянство Великої Британії.

Оксана Коваленко, УП

Теми: НасіровВелика Британіясуд
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