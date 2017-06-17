У Києві ліквідували "конверт" з обігом понад 150 мільйонів
У Києві припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам переважно з міста Києва на загальну суму понад 156 мільйонів гривень.
Про це 17 червня повідомили у прокуратурі м.Києва.
У ході розслідування було встановлено групу осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії - загалом встановлено 15 - надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам.
"Проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур’єрами службовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався у незаконно діючих пунктах обміну валют", - зазначили у прокуратурі.
За надання вказаних послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" у розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.
За результатами проведених 12 обшуків у офісних, складських приміщеннях, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, планшети, мобільні телефони, первинні та фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.
Із засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії, вирішується питання про накладання арешту на вилучено майно та грошові кошти.