Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині побили бійця полку "Миротворець"

Субота, 17 червня 2017, 15:12

У н.п. Вишеньки (Київська область) один з бійців полку "Миротворець" отримав тілесні ушкодження під час забезпечення охорони публічного порядку мирної акції. 

Про це 17 червня повідомили у Нацполіції України. 

За даними НП, напередодні до Бориспільського відділу поліції надійшла інформація про проведення мирної акції щодо звільнення берега водойми від забудов в одному з садових товариств с. Вишеньки.

Охорону громадського порядку під час заходів забезпечували працівники відділу поліції та бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".

"Під час штурханини та бійки між цивільними учасниками конфлікту один з "миротворців" отримав від невідомої особи удар в нижню частину тіла. Після закінчення акції правоохоронець звернувся по меддопомогу. Поліція опитує учасників акції, встановлює особу, причетну до побиття правоохоронця", - йдеться у повідомленні. 

Даних про надання медичної допомоги іншим учасникам сутички до поліції Київщини не надходило.

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві зафіксували температурний рекорд
За вбивство в центрі Києва 9 років тюрми отримав іноземець із санкційного списку РНБО
На "Батьківщину-мати" встановили тризуб
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: