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Більше 90% громадян назвали себе українцями за національністю

Субота, 17 червня 2017, 20:58
Більше 90% громадян назвали себе українцями за національністю

Кількість громадян України, які вважають себе українцями за національністю, на сьогодні становить 90,6% населення.

На це вказують дані великого соцопитування, проведеного провідними соціологічними центрами країни (КМІС, Рейтинг, СОЦІС, а також Центром імені Разумкова).

Результати соцопитування приводять у своїй статті для DT.UA народний депутат Ігор Гринів та польський політик Мирослав Чех.

 

Згідно з даними дослідження, росіянами за національністю вважають себе лише 6,3%. Представниками інших національностей називають себе лише 2,7% громадян.

При цьому, найчастіше українську національну ідентичність декларують молоді люди у віці від 18 до 24 років.

Автори констатують, що кількість людей, які задекларували українську національну ідентичність, радикально збільшилася.

"Для порівняння варто навести дані про національний склад населення України згідно з переписами населення 1989-го і 2001 рр.: українці —72,7% і 77,8%, відповідно, росіяни —22,1 і 17,3%, інші —5,2% і 4,9%", – йдеться в статті.

Разом з тим, 50,5% населення України використовують українську мову в якості основної мови повсякденного спілкування.

 

Згідно з результатами дослідження, найбільше українців, які розмовляють переважно українською мовою, проживає на заході (97,2%) і південному заході (91,6%) країни.

При цьому, російську мову в якості основної мови повсякденного спілкування використовують 24% опитаних. Стільки ж респондентів (24%) відповіли, що говорять як українською, так і російською мовами.

"Результати опитування свідчать, що, вслід за значним збільшенням декларацій про українську національну ідентичність, не відбулося аналогічних змін у мовній практиці. Люди, з цієї точки зору, консервативні й не схильні до зміни узвичаєної практики. Зате симптоматична ситуація у Києві, де вперше людей, які вдома розмовляють виключно українською мовою, стало більше, ніж тих, хто користується виключно російською мовою", – йдеться в статті.

Соціологічне опитування було проведено чотирма найбільшими соціологічними центрами України в березні нинішнього року. У ньому взяли участь 14 тисяч респондентів, по 500 в кожній області, а в Києві, Харківській та Одеській областях — по 1 тисячі.

Області, крім названих, були об'єднані у великі регіони, аби знизити похибку опитування. Результати дослідження дозволили створити карту суспільних настроїв української спільноти з таких питань, як національна ідентичність, мовна проблема, конфесійна приналежність, ставлення до ЄС і НАТО і т. п.

"Українська правда" у Threads

Теми: опитування
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