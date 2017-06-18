Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львівщині відбувся велопробіг на честь Коновальця

Неділя, 18 червня 2017, 00:43

У Львівській області відбувся велопробіг "Від Степана до Євгена", присвячений пам'яті першого провідника Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Велопробіг стартував від пам’ятника Степану Бандері у Львові (пам’ятник Степанові Бандері – вулиця Бандери – вулиця Коперника – проспект Свободи – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Липинського – вулиця Хмельницького). Далі велосипедисти проїхали через села Великі Грибовичі та Великий Дорошів. Закінчився маршрут у селі Зашків, де розташована садиба Коновальця.

 
Фото: loda.gov.ua
 

Теми: ЛьвівБандера
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Львів
У Львові з-під завалів будинку дістали живого кота, який пролежав там 11 днів
"Нам треба вижити", – повторював хлопчик. Історії вцілілих після ракетного удару у Львові
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: