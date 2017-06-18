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ЄС пропонує провести європейську церемонію прощання з Гельмутом Колем

Неділя, 18 червня 2017, 02:37

ЄС збирається організувати європейську церемонію прощання з померлим 16 червня екс-канцлером ФРН Гельмутом Колем.

Про це глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag, пише DW.com.

"Ще за життя Гельмут Коль був названий почесним громадянином Європи в знак визнання його виняткових заслуг", - пояснив Юнкер.

За словами керівника ЄК, він готовий внести особистий внесок у організацію подібного прощання. За інформацією газети, воно може пройти в Страсбурзі.

Йдеться про унікальний захід: ніколи раніше ЄС не влаштовував таких офіційних церемоній з нагоди смерті європейських політиків.

Як повідомлялося, Гельмут Коль помер 16 червня в своєму будинку в Людвігсгафені у віці 87 років. Він займав пост глави німецького уряду з 1982 по 1998 роки. Саме під час перебування Коля на посаді канцлера відбулося возз'єднання Німеччини.

Теми: ЄСНімеччина
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