У Малі невідомі напали на курортний комплекс, є загиблі

У Малі невідомі в неділю напали на популярний курорт Le Campement Kangaba.

Про це повідомляє Reuters.

Курорт знаходиться в передмісті столиці Малі Бамако. Як пише агентство, у вихідні дні курорт часто відвідують іноземні туристи.

Відзначається, що бойовики захопили готель. В результаті спецоперації, спецслужби звільнили 36 гостей готелю.

Щонайменше, дві людини, загинули через напад бойовиків. Також один цивільний і один поліцейський отримали поранення.

Міністр безпеки Малі назвав те, що трапилося, терактом.

Поки не повідомляється, хто стоїть за нападом.