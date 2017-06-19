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У Франції офіційно оголосили про перемогу партії Макрона

Понеділок, 19 червня 2017, 06:16

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіка!", а також її союзники - партія MoDem - отримали абсолютну більшість у нижній палаті парламенту.

Такі дані оприлюднило МВС Франції.

Так, партія "Вперед, республіка!" отримала 308 місць, а MoDem - 42.

Партія "Республіканці" завоювала 113 місць, а їхні союзники-центристи з "Союзу демократів і незалежних" - 18.

Соціалісти отримали 29 місць в парламенті, "Франція нескорена" - 17, "Французька комуністична партія" - 10, "Нацфронт" - 8.

Явка на виборах у другому турі склала 42,6%, що є рекордно низьким показником для Франції.

Теми: Франціявибори
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