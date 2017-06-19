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Бойовики навмисне псують українські паспорти на КПВВ

Понеділок, 19 червня 2017, 11:16

Останнім часом фіксуються неодноразові факти навмисного псування незаконними збройними формуваннями українських паспортів на контрольно-пропускних пунктах з ОРДЛО.

Про це у Facebook повідомляє 19 червня керівник групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.

"Протягом останніх двох місяців фіксуються непоодинокі факти навмисного псування "прикордонниками" "Л/ДНР" українських паспортів. При проходженні КПВВ на Донбасі вони навмисне ставлять штампи з гербами псевдореспублік в паспорти громадян, що виїжджають з окупованих територій", – зазначив Тимчук.

У Державній прикордонній службі "Українській правді" підтвердили цю інформацію

"Ми дійсно підтверджуємо наявність таких випадків. Останнім часом ми отримуємо таку інформацію від громадян, які проживають на тимчасово підконтрольних бойовикам територіях, що дійсно ставлять такі печатки, щоб спонукати отримувати фейкові документи.", – сказав речник ДПСУ Олег Слободян.

У зв'язку з цим прикордонники звертаються до громадян, які проживають на ОРДЛО, не боятися повідомляти про такі випадки

"Такі випадки повинні фіксуватися, щоб потім виносити правові рішення", – зазначив Слободян.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбастероризм
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