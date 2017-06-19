Кабмін узявся за відсутність гарячої води в Києві

Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води в кілька районів міста.

Про це в понеділок на селекторній нараді з питань підготовки до зими повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"На доручення віце-прем’єра Володимира Кістіона міністерство дало протокольне доручення "Трансгазу" ("Київтрансгазу" — ред.) під’єднати до тиску ТЕЦ-6, але протягом 5 діб це питання так і не вирішено, не пояснюючи чому", - розповів він.

У зв'язку з цим міністр закликав прем'єра Володимира Гройсмана дати аналогічне доручення зі свого боку.

Водночас віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко зазначив, що із усіх боргів по Україні, що накопичились за послуги ЖКГ на кінець опалювального сезону в розмірі 3,8 млрд грн, 25% сформувало "Київенерго".

При цьому, зазначив він, населення платить за комунальні послуги в повному обсязі. Якщо брати по всій Україні, то рівень розрахунків складає 105%.

"Населення робить усе, щоб заплатити вчасно не тільки поточні борги, а й борги попередніх періодів… І тому я думаю, що тут питання не до киян, а до "Київенерго". Яким чином воно працює з абонентами, як воно нараховує і збирає гроші?" – питає віце-прем'єр.

За його словами, в цілому по Україні місцеві бюджети зростають на 35-50%, але якість послуг ЖКХ при цьому не підвищується.

"Місцеві бюджети зростають, а в процентному співвідношенні кількість видатків на житлово-комунальні послуги знижується", - зазначає Зубко.

Як повідомлялося, 30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.

Компанія "Київенерго" заявила, що несе від такого відключення мільйонні збитки, а кияни можуть просидіти без гарячої води до жовтня.

Євген Кізілов, УП