У Саакашвілі в Кривому Розі кинули пакетом із зеленкою

У лідера "Руху нових сил" Міхаіла Саакашвілі під час його виступу в Кривому Розі шпурнули пакетом із зеленкою.

Відповідне відео на своїй сторінці в Facebook оприлюднив сам Саакашвілі.

На відео видно, як під час виступу перед численним натовпом у Саккашвілі полетіли пакети із зеленкою, він спритно ухилявся від них, проте все ж таки на нього потрапила певна кількість зеленки.

Люди, котрі прийшли на мітинг, одразу затримали нападника, ним виявився чоловік у спортивній формі.

Сам Саакашвілі вважає, що ця акція була спланована мером Кривого Рогу Юрієм Вілкулом.

"Місто повністю контролюється ОПГ Вілкула, вони підіслали на мою зустріч тітушек, які кидали в мою сторону пакети із зеленкою, після я пожартував, що місцеві бандити намагалися перетворити нас в партію Зелених", - написав політик.

Українська правда