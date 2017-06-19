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У Саакашвілі в Кривому Розі кинули пакетом із зеленкою

Понеділок, 19 червня 2017, 17:29

У лідера "Руху нових сил" Міхаіла Саакашвілі під час його виступу в Кривому Розі шпурнули пакетом із зеленкою.

Відповідне відео на своїй сторінці в Facebook оприлюднив сам Саакашвілі.

На відео видно, як під час виступу перед численним натовпом у Саккашвілі полетіли пакети із зеленкою, він спритно ухилявся від них, проте все ж таки на нього потрапила певна кількість зеленки.

Люди, котрі прийшли на мітинг, одразу затримали нападника, ним виявився чоловік у спортивній формі.

Сам Саакашвілі вважає, що ця акція була спланована мером Кривого Рогу Юрієм Вілкулом.

"Місто повністю контролюється ОПГ Вілкула, вони підіслали на мою зустріч тітушек, які кидали в мою сторону пакети із зеленкою, після я пожартував, що місцеві бандити намагалися перетворити нас в партію Зелених", - написав політик.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
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