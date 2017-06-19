Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

Понеділок, 19 червня 2017, 18:28

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн вимушених переселенців з окупованих частин Донбасу та анексованого Криму.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Станом на 19 червня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 586 709  переселенців або 1 276 743 сім'ї з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Окрім того у відомстві зазначають, що до 19 червня 2017 року переселенці отримали понад 1,4 млрд гривень допомоги.

Як повідомлялося, з липня 2016 року кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зменшилася більше ніж на 200 тисяч.

Українська правда

Теми: переселенці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
переселенці
Одне з нововведень щодо допомоги ВПО перенесено з 1 серпня на 1 листопада
Канада запустить нову програму постійного проживання для українських біженців
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: