У вівторок буде спекотно, на заході чекають гроз

У вівторок, 20 червня, в Україні очікується доволі спекотна й переважно суха погода, лише на заході можливі грози.

Український гідрометцентр прогнозує температуру повітря від 25 до 30 градусів.

Дощі з грозами очікуються на Львівщині, Волині, Буковині, у Рівненській та Івано-Франківській областях.

Погода 20 червня

На середу, 21 червня, попередній прогноз більш дощовий: грози по всій Україні, крім Луцька і Рівного з областями.

Прогноз на 21 червня

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 20 червня у центральних, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями збережеться висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У районі Чорнобиля та Тетерева – 4 класу.

До 21 червня у більшості районів Київської області висока пожежна небезпека (4 класу), у районі Баришівки та Яготина утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі в екосистемах.

Олена Рощенко, УП