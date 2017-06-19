Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У вівторок буде спекотно, на заході чекають гроз

Понеділок, 19 червня 2017, 19:42

У вівторок, 20 червня, в Україні очікується доволі спекотна й переважно суха погода, лише на заході можливі грози.

Український гідрометцентр прогнозує температуру повітря від 25 до 30 градусів.

Дощі з грозами очікуються на Львівщині, Волині, Буковині, у Рівненській та Івано-Франківській областях.

Погода 20 червня
Погода 20 червня

На середу, 21 червня, попередній прогноз більш дощовий: грози по всій Україні, крім Луцька і Рівного з областями.

Прогноз на 21 червня
Прогноз на 21 червня

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 20 червня у центральних, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Херсонській областях місцями збережеться висока (4 класу) та надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У районі Чорнобиля та Тетерева – 4 класу.

До 21 червня у більшості районів Київської області висока пожежна небезпека (4 класу), у районі Баришівки та Яготина утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі в екосистемах.

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: