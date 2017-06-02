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Макрон: США повернулися спиною до світу

П'ятниця, 2 червня 2017, 02:31

Рішення президента США Дональда Трампа про вихід із Паризької кліматичної угоди – помилка і для США, і для всієї планети.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє BBC.

"Зміна клімату – одна з головних проблем нашого часу. Він змінюється вдень і вночі, але зміна клімату глобальна. Це торкається всіх і якщо ми нічого не зробимо, наші діти пізнають світ міграції, воєн, злиднів, небезпечний світ. Це не те майбутнє, яке ми хочемо для себе, це не те майбутнє, яке ми хочемо для своїх дітей, це не те майбутнє, яке ми хочемо для нашого світу", - заявив Макрон.

У своїй промові через кілька годин після оголошення Трампа про вихід США з угоди, Макрон сказав, що немає "жодного плану Б" щодо зміни клімату. Це рішення, за його словами, помилка і для США, і для нашої планети. Він закликав, перефразовуючи гасло передвиборної кампанії Трампа, "зробити нашу планету великою знову".

При цьому Макрон запросив американських вчених переїхати до Франції і продовжити свою роботу, зазначивши, що США можуть відвертаються від світу, але його країна не відвертатиметься від Америки.

Раніше, як повідомляє Reuters, Макрон провів із Трампом телефонну розмову, у якій наголосив президенту США, що кліматична угода не може бути переглянутою. США і Франція продовжать співпрацю, але не над проблемою клімату.

Як повідомлялося, Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди 1 червня. При цьому він заявив, що має намір домовлятися про нові умови кліматичної угоди.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяСШАекологія
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