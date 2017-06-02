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У Львові прощаються з Любомиром Гузаром

П'ятниця, 2 червня 2017, 12:05

У Львові прощаються з колишнім главою Української греко-католицької церкви Любомиром Гузаром.

Як повідомляє сайт 032.ua, домовина з тілом Блаженнішого 1 червня прибула до Собору св. Юра.

Впродовж 2 та 3 червня собор буде відчиненим цілодобово для усіх, щоб кожен зміг прийти і особисто попрощатись із Любомиром Гузаром.

 
Труну заносили на руках
Zbruch
 
 
 
Попрощатись прийшов і мер Львова Андрій Садовий
 

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук

"Високий замок" зазначає, що на службі 1 червня були присутні не лише люди літнього віку, а й багато молоді, а церемонія не мала пригніченого, траурного настрою. Навпаки, у соборі панувала атмосфера умиротворення.

Прощатися з архієпископом віряни зможуть ще два дні. Собор Святого Юра буде відчинений цілодобово, аж до поминальної ходи, яка пройде в суботу. Після цього кортеж з тілом блаженнішого Любомира вирушить до Києва.

Гузара поховають в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Як відомо, 31 травня на 85-му році життя помер глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар.

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Теми: церква
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