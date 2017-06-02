Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські бійці 93-ї бригади просунулися в зоні АТО на 1,5 км

П'ятниця, 2 червня 2017, 12:41

Українські бійці 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 км ближче до Бахмутської траси (Донецька область), де було облаштовано нові позиції.

Про це у п'ятницю повідомляє прес-служба бригади на своїй сторінці у Facebook.

Вказується, що таким чином бійці покращили своє тактичне становище.

"Лінію фронту вдалося трохи вирівняти, а зайняття пануючих висот дозволило краще контролювати противника та мати вигідні умови для оборони", - повідомили у бригаді.

"Після проведення підготовчих заходів та розмінування (а терористи встановили в хаотичному порядку безліч мін та вибухових пристроїв, в тому числі й заборонених міжнародними конвенціями), механізовані підрозділи бригади вийшли вперед, в окремих випадках скоротивши відстань до позицій ворога до 200 метрів, та закріпилися", - сказано у повідомленні.

У бригаді наголосили, що територія, звільнена та взята під контроль військовослужбовцями 93-ї ОМБр, за Мінськими угодами повинна була бути передана Україні, "що й було зроблено українськими воїнами в ході ретельно підготовленої, добре спланованої та реалізованої операції".

Згідно із інформацією втрати серед особового складу з’єднання під час операції відсутні.

Українська правда

Теми: АТОДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: