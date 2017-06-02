Достатньо доказів для підозри убивці екс-керівника "Укрспирту" – Князєв
Поліція має достатньо доказів для оголошення підозри убивці радника директора "Укрспирту" Віктора Панкова.
Про це заявив керівник Національної поліції Сергій Князєв журналістам 2 червня.
"Працівники поліції оцінили зібрані докази щодо можливого оголошення підозри особам, які можуть бути встановлені і притягнені до відповідальності до суду як підозрювані", – сказав він.
"Нам достатньо доказів для того, щоб особі, яку ми встановимо, висловити підозру", – заявив Князєв.
Як відомо, 30 травня близько 8:16 у Києві з автомобіля "Ауді" застрелили Віктора Панкова, який у 2014 році очолював "Укрспирт", а на момент смерті був радником чи помічником чинного директора цього держпідприємства.
У столиці тоді ввели план "Перехоплення".
Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вважав однією з головних версій убивства роботу Панкова у концерні "Укрспирт".
Олена Рощенко, УП