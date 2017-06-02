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Достатньо доказів для підозри убивці екс-керівника "Укрспирту" – Князєв

П'ятниця, 2 червня 2017, 13:07
Достатньо доказів для підозри убивці екс-керівника Укрспирту – Князєв
Віталій Мирошниченко

Поліція має достатньо доказів для оголошення підозри убивці радника директора "Укрспирту" Віктора Панкова.

Про це заявив керівник Національної поліції Сергій Князєв журналістам 2 червня.

"Працівники поліції оцінили зібрані докази щодо можливого оголошення підозри особам, які можуть бути встановлені і притягнені до відповідальності до суду як підозрювані", – сказав він.

"Нам достатньо доказів для того, щоб особі, яку ми встановимо, висловити підозру", – заявив Князєв.  

Як відомо, 30 травня близько 8:16 у Києві з автомобіля "Ауді" застрелили Віктора Панкова, який у 2014 році очолював "Укрспирт", а на момент смерті був радником чи помічником чинного директора цього держпідприємства.

У столиці тоді ввели план "Перехоплення".

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко вважав однією з головних версій убивства роботу Панкова у концерні "Укрспирт".

Олена Рощенко, УП

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Теми: вбивствокриміналполіціяКиїв
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