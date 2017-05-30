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Поліція розглядатиме всі версії вбивства чиновника "Укрспирту" – Геращенко

Вівторок, 30 травня 2017, 12:55

Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що на Осокорках у Києві було застрелено помічника директора державного концерну "Укрспирт" Віктора Панкова.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook

"Сьогодні вранці у Києві на Позняках пострілом у спину був застрелений помічник директора державного концерну "Укрспирт" Віктор Панков", – зазначив Геращенко.

"Поліція буде розглядати всі можливі версії цього вбивства, починаючи від особистісних взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов'язань", – повідомив він.

"Думаю, що однією з провідних версій підлягають перевірці повинна бути версія вбивства Віктора Панкова, пов'язана з роботою в державному концерні "Укрспирт", – додав член колегії МВС.

Як відомо, вранці 30 травня у Києві з машини розстріляли чоловіка, який виявився радником голови "Укрспирту".

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоКиївГеращенко Антон
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