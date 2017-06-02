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Сили АТО не ведуть активних наступальних дій – штаб

П'ятниця, 2 червня 2017, 13:45

Українські військові не ведуть активних наступальних дій у зоні АТО, а лише переносять опорні та спостережні пункти для гарантування безпеки.

На цьому наголосив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу 2 червня в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

"Українські військові не проводять наступальних дій, не перетинають лінію розмежування, яка була визначена Мінськими домовленостями", – наголосив він.

Полковник пояснив, що в ході бойових дій, активності ворога командування бригад, які знаходяться біля лінії розмежування, час від часу приймає рішення щодо переносу опорних пунктів та спостережних постів, щоб убезпечити життя військовослужбовців і покращити свої бойові позиції в інженерному плані.

"Тому що противник час від часу добре пристрілюється і, щоб не наражати наш особовий склад на постійні артилерійські чи мінометні обстріли, приймається рішення про перенесення позицій українських військових", – сказав Лисенко.

"Але ще раз підкреслю: активних наступальних дій і перетинання лінії розмежування не відбувається. Україна чітко дотримується Мінських домовленостей", – вкотре наголосив він.

Як повідомлялося, 2 червня стало відомо, що українські бійці 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади просунулися вперед на відстань близько 1,5 км ближче до Бахмутської траси (Донецька область), де було облаштовано нові позиції.

Вказується, що таким чином бійці покращили своє тактичне становище.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
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